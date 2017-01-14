管濤：浮動匯率不能解決大陸經濟問題

我要評比

華爾街見聞報導，原中國外匯管理局國際收支司司長管濤今日於上海公開演講表示，雖然許多人建議中國使用浮動匯率制，但浮動匯率並不能解決所有中國經濟的問題。

管濤表示，匯率僅為經濟的一部分，無法全盤改變經濟狀況，反而，經濟穩定才是匯率穩定的前提。他提到，中國作為一個大國，必須先考量內部經濟，內部平衡較外部平衡優先考慮。

在談到中國當前的貨幣政策穩健中性走勢，管濤表示，主要為防範金融風險，先防範該類風險出現才能夠為匯率的穩定調整。

(工商)