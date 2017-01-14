中國國務院報告：景氣正溫和改善

據中新網報導，中國國務院發展研究中心企業研究所之報告顯示，中國企業景氣在經過3年的持續下降後，正開始溫和改善，另有36.6％企業家預計今年經營好轉。此外，認為綜合經營狀況「良好」的企業家，較認為綜合經營狀況「不佳」的企業家多出6.4個百分點，是該數據近3年來的最高值。

(工商)