布拉雙20力壓貝倫 達欣勝富邦

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「回鍋」SBL富邦的上季最佳洋將貝倫今天對上達欣踢到鐵板，不但因為命中率欠佳只拿15分，還讓達欣布拉搶下22分、23籃板的「雙20」成績，達欣終場以91比77力克富邦。

第14季超級籃球聯賽（SBL）戰績排行榜前兩名的台北達欣工程、富邦勇士，今天在桃園的中原大學體育館正面對決。

季前大肆補強，目標直指冠軍的富邦，為了將戰力持續提升，找回上季獲得最佳洋將獎的貝倫（Earl Barron），今天富邦對上達欣的賣點除了有兩隊拚搶戰績，另一個焦點就是貝倫與布拉（Sim Bhullar）兩名洋將的對抗。

布拉今天13投8中，整場比賽以22分、23籃板的「雙20」表現力壓貝倫，貝倫今天全場16投5中命中率並不理想，拿下15分、8籃板。

達欣陣中除布拉拿下22分，周儀翔轟下全場最高的24分並抓下11籃板，呂濟而、施顏宗分別攻下18分、11分。

富邦除貝倫拿下15分，蔡文誠攻下全隊最多的17分，宋宇軒則貢獻12分。1060114

(中央社)