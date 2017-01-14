「8咘的搞怪樂園」開幕 搶攻寒假親子商機
搖滾天團五月天演唱會幕後團隊必應創造，斥資2億元，在高雄夢時代正對面空地，打造8千坪「8咘的搞怪樂園」今日正式開幕，活動檔期直到2月28日，搶攻寒假親子出遊商機。高雄市長陳菊敞開雙臂歡迎樂園駐進，也邀請民眾逗陣玩樂。
高雄市長陳菊、立委劉世芳、林岱樺、賴瑞隆、高雄市觀光局長曾姿雯、社會局長姚雨靜等人受邀出席。陳菊表示，五月天多次到高雄開唱，如今其製作團隊到高雄開設新興樂園，感謝必應創造給高雄機會，投入相當多的人力、物力和資金。
陳菊表示，「8咘的搞怪樂園」充滿充滿驚喜和特色，這是座專屬於12歲以下小朋友的親子遊樂場，讓孩子們可以在暖冬高雄開心度過寒假、展現笑容和活力。 她也邀請全國民眾到高雄觀光，搭乘高捷、輕軌或雙層巴士遊港都。
必應創造表示，「8咘的搞怪樂園」同時可容納四萬人進場；在四大主題區域中分別安排故事主人翁8咘、5花果以及淘7蛋、小2魔的原創展演、遊樂器具及休憩、飲食和綠地空間，要讓大小朋友在這座奇幻的樂園中度過美好的一天。
今日樂園開幕，吉祥物8咘、小2魔、5花果以及淘7蛋，與彩虹以及月亮姊姊偕同24位舞者，大跳改編版的五月天《派對動物》，陳菊贈送象徵活動重要元素「能量糖」給現場300位社福孩童。
(中時)
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