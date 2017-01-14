3384四處討吉利 國家風景區春節聯手出擊

國家風景區農曆春節聯手出擊，今天在夢時代聯合造勢。（柯宗緯攝）

國家風景區農曆春節聯手出擊，今天在夢時代聯合造勢。（柯宗緯攝）

雞年春節，相揪來南臺灣討吉利、賞美景、吃好料！雲嘉南濱海國家風景區管理處、西拉雅國家風景區管理處、茂林國家風景區管理處、大鵬灣國家風景管理處首次聯合推出行銷活動，今天在高雄夢時代造勢，邀請民眾過年沿著「3384」：臺3線、國道3號、臺84線走春討吉利，四處特別提出轄區內討吉利攻略小撇步，有著財富、健康、姻緣、事業及平安意涵的景點及店家，並整合轄區內商家優惠，讓民眾過年走春優惠省很大，嶄新的ㄧ年，就到南臺灣四處討吉利吧！

南臺灣國家風景區各有特色及吉祥意涵，雲嘉南濱海管理處豐富的鹽田與濕地環境，尤其是水鹽一田特殊地景全台獨家，走春到鹽田，讓您「幸福綿『鹽』、一飛衝天」一整年。

西拉雅管理處轄區內業者，把雞料理發揮極致，有梅子雞、咖啡雞、甕仔雞等，而「雞」與「家」同音（閩南語），年菜吃雞意味著 「起家」，而全雞則代表「全家福」、「有頭有尾」，邀請民眾「開春吃雞，討『雞』祥」。

茂林管理處以「遇見幸運蝴蝶，開運整年」為主打，傳說中，一早出門若能遇見蝴蝶，就代表著將會有好事、好運降臨。新年遇蝴蝶，開啟好運年。茂林是紫斑蝶的故鄉，是遇見蝴蝶、遇見好事的最佳地點。

大鵬灣管理處轄區內的鵬灣跨海大橋每整點一次的七彩霓虹動態光雕推出綻放七彩霓虹有如彩虹映照大鵬灣的夜空，更是值得期待，來吧！「開運七彩，讓您精彩雞年」為您今年帶來好彩頭吧！

南臺灣四處國家風景區有著秀麗的景緻、口齒留香的佳餚美食、溫暖熱情的人文風情，在雞年春節中透過四處風景區內產業優惠整合，盼能帶給民眾便利的消費及多元的旅遊體驗，雞年春節旅遊歡迎民眾來到南臺灣四處國家風景區自在放鬆輕旅行！

(中時)