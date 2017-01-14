高雄咖啡地圖 TOP 10人氣咖啡店出爐

觀光局曾姿雯局長頒獎給高雄咖啡地圖活動Top10店家。（柯宗緯翻攝）

高雄市觀光局露天咖啡電影之夜活動播放六弄咖啡館電影與咖啡市集飄香。（柯宗緯翻攝）

觀光局曾姿雯局長說明編制高雄巷弄咖啡香手冊，延續咖啡活動議題邀請大家暖冬遊高雄。（柯宗緯翻攝）

高雄市政府觀光局推出「暖暖咖啡香、冬季遊高雄活動」，57家咖啡業者經過近六週活動後，在1月12日告一段落，共吸引約5萬愛好咖啡的民眾熱情參與，經過線上投票推舉出十家業者成為「我的咖啡SET」TOP 10人氣咖啡店。

觀光局特別趕在年節來臨前，於今(14)晚舉辦露天咖啡電影暨頒獎之夜活動，由觀光局曾姿雯局長為店家頒發獎狀，並播映同樣是高雄子弟吳子雲(藤井樹)編導的「六弄咖啡館」電影，讓愛河河畔咖啡市集飄香，更添年前浪漫氣息。

曾姿雯局長表示，這次「暖暖咖啡香、冬季遊高雄」活動，民眾反應非常熱烈，觀光局更規劃「拉花藝術」、「手沖職人」、「烘豆大師」、「魔幻特調」、「器具大觀」五週主題，結合各咖啡業者特色搭配網路部落客文章，不斷創造旅客來高雄喝杯咖啡的理由。

主辦單位更在活動官網超連結Google map製作「高雄咖啡地圖」，方便民眾搜尋店家資訊以及鄰近風景據點，同時還祭出釜山高雄來回機票、高雄飯店住宿券及面膜等獎品，協助店家擴大活動效益。

經統計，自2016年12月8日開始到2017年1月12日期間，有近5萬名愛好咖啡的民眾參加本次活動，顯示高雄咖啡旅遊市場潛力無窮。未來，若能從種植、採收、烘焙到手沖組合屬於高雄的完整職人咖啡體驗旅遊，勢必再次引起市場關注並創造效益。

觀光局同時針對這次活動民眾票選前十名咖啡業者店家進行頒獎，期待他們透過這項無國界的世界飲品，達到行銷高雄目的。這場露天咖啡電影之夜，挑選由國際知名的高雄在地作家吳子雲(藤井樹)編導，獲得2016金馬獎最佳男配角獎項的「六弄咖啡館」電影播映，讓現場民眾更能入戲感受高雄咖啡香。

此外，觀光局這次還將57家參與活動的咖啡店家資料編輯成高雄巷弄咖啡香手冊，並以區域劃分咖啡店家，包含:都會、文創、灣區、舊城、山城等，藉用各區賣點凸顯高雄咖啡店家特色，活動結束之後將會置放iCenter旅遊服務中心及57間咖啡店家提供大眾索取，高雄旅遊網也能下載。

「暖暖咖啡香、冬季遊高雄」活動經民眾票選人氣店家，依筆畫序分別為：Acc Café de Coeur 真心豆行、CUP CAFE杯子咖啡館、My cofi、力諾Lino coffee roastery、季洋莊園咖啡隨行吧(一心店)、洛斯特咖啡、温室造咖、聖壬園濃縮咖啡、路易‧莎咖啡Louisa Coffee 高雄中正店、歐客佬Oklao咖啡農場，今天也同步在現場擺出各家招牌咖啡，讓今晚的愛河格外具有巴黎賽納河氛圍與印象。

(中時)