高雄咖啡地圖 TOP 10人氣咖啡店出爐
高雄市政府觀光局推出「暖暖咖啡香、冬季遊高雄活動」，57家咖啡業者經過近六週活動後，在1月12日告一段落，共吸引約5萬愛好咖啡的民眾熱情參與，經過線上投票推舉出十家業者成為「我的咖啡SET」TOP 10人氣咖啡店。
觀光局特別趕在年節來臨前，於今(14)晚舉辦露天咖啡電影暨頒獎之夜活動，由觀光局曾姿雯局長為店家頒發獎狀，並播映同樣是高雄子弟吳子雲(藤井樹)編導的「六弄咖啡館」電影，讓愛河河畔咖啡市集飄香，更添年前浪漫氣息。
曾姿雯局長表示，這次「暖暖咖啡香、冬季遊高雄」活動，民眾反應非常熱烈，觀光局更規劃「拉花藝術」、「手沖職人」、「烘豆大師」、「魔幻特調」、「器具大觀」五週主題，結合各咖啡業者特色搭配網路部落客文章，不斷創造旅客來高雄喝杯咖啡的理由。
主辦單位更在活動官網超連結Google map製作「高雄咖啡地圖」，方便民眾搜尋店家資訊以及鄰近風景據點，同時還祭出釜山高雄來回機票、高雄飯店住宿券及面膜等獎品，協助店家擴大活動效益。
經統計，自2016年12月8日開始到2017年1月12日期間，有近5萬名愛好咖啡的民眾參加本次活動，顯示高雄咖啡旅遊市場潛力無窮。未來，若能從種植、採收、烘焙到手沖組合屬於高雄的完整職人咖啡體驗旅遊，勢必再次引起市場關注並創造效益。
觀光局同時針對這次活動民眾票選前十名咖啡業者店家進行頒獎，期待他們透過這項無國界的世界飲品，達到行銷高雄目的。這場露天咖啡電影之夜，挑選由國際知名的高雄在地作家吳子雲(藤井樹)編導，獲得2016金馬獎最佳男配角獎項的「六弄咖啡館」電影播映，讓現場民眾更能入戲感受高雄咖啡香。
此外，觀光局這次還將57家參與活動的咖啡店家資料編輯成高雄巷弄咖啡香手冊，並以區域劃分咖啡店家，包含:都會、文創、灣區、舊城、山城等，藉用各區賣點凸顯高雄咖啡店家特色，活動結束之後將會置放iCenter旅遊服務中心及57間咖啡店家提供大眾索取，高雄旅遊網也能下載。
「暖暖咖啡香、冬季遊高雄」活動經民眾票選人氣店家，依筆畫序分別為：Acc Café de Coeur 真心豆行、CUP CAFE杯子咖啡館、My cofi、力諾Lino coffee roastery、季洋莊園咖啡隨行吧(一心店)、洛斯特咖啡、温室造咖、聖壬園濃縮咖啡、路易‧莎咖啡Louisa Coffee 高雄中正店、歐客佬Oklao咖啡農場，今天也同步在現場擺出各家招牌咖啡，讓今晚的愛河格外具有巴黎賽納河氛圍與印象。
(中時)
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