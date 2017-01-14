蔡政府「公親變事主」？顏寬恒批：只能給87分

總統蔡英文今在機上與媒體簡單話敘。針對一例一休話題，她有些無奈說政府「公親變事主」。(圖/中央社)

蔡總統今日談及「一例一休」議題，無奈表示台灣的勞方只去跟政府抗議，卻不自己跟資方溝通，使得政府「公親變事主」。對此，立委顏寬恒諷刺「果然是最會溝通的政府，寬恒給87分不能再高！」。

蔡總統無奈一例一休讓政府公親變事主，更要勞方自己跟資方溝通，「果然是最會溝通的政府」顏寬恒諷刺，連小朋友都知道出車禍時，警察要幫忙指揮交通，蔡政府卻不知道當勞資雙方出現糾紛時，政府就必須居間協調。

他批評，若政府連最簡單的維護市場失衡的秩序都做不到，真想不到還有什麼用途，「什麼事都想倚靠人民，那人民還能倚靠誰？」並諷刺「真是難為蔡大總統了」。

(中時電子報)