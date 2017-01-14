關心乳癌 從瞭解乳房12種徵兆開始

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1名癌症病患在網路上分享1張以12顆不同檸檬，示意12種乳癌徵兆的圖片，吸引超過300萬人瀏覽，在網路引發瘋傳。這名癌友提到自己因為類似的圖片而發現自己罹患了乳癌。

根據英國「每日郵報」（Daily Mail）網站報導，聖地牙哥的薛哲（Erin Smith Chieze）對臉書上發起的活動感到失望，這項活動要求大家在臉書動態消息張貼心型圖案，以提升人們對乳癌的體認和注意。

薛哲因而轉而分享慈善機構世界乳癌機構（World Wide Breast Cancer）關於乳癌徵兆的圖片。

這張圖片以不同的檸檬，示意乳癌的12種徵兆，像是橘皮皮膚、皮膚凹點，內陷和新增分泌物。

薛哲的貼文附上設計師包曼特（Corrine Ellsworth Beaumont）的作品，就吸引了300萬人瀏覽，被分享超過3萬次。

薛哲之所以分享這個圖片，是因為在2015年的時候，一張類似的圖片提醒了她身體有不對勁的地方。

「2015年12月，我看到有凹陷，就像這些圖片中的一種情況。我隨即知道，自己罹患乳癌。我嘗試找出腫瘤，但我的腫瘤屬於不易察覺的。」

5天後，薛哲被診斷出罹患乳癌，並在次月確定是乳癌第4期。

以下是不可不知的乳癌12個徵兆。

1.厚腫塊：乳房組織突然增厚會是嚴重潛在病況的跡象，像是乳葉癌或發炎性乳癌。

2.凹陷：部分人會發現乳房出現凹陷。這是因為癌細胞被乳房組織綁住，所以往內推。

3.皮膚糜爛：少數乳癌病例是在皮下，造成破皮和傷口。

4.發熱或發紅：倘若乳房碰觸時熱熱的，或1/3發紅，可能是發炎性乳癌的徵兆。

5.新增分泌物：乳頭一邊自動分泌液體，有可能是血漬、褐色或透明色，可能表示乳房內部某種東西造成發炎刺激。

6.坑坑疤疤凹點：皮膚出現像坑坑疤疤凹點是發炎性乳癌常見徵兆。

7.腫塊：乳房某處腫起、鼓起或凸起應該要去檢查。

8.靜脈曲張：靜脈曲張之類的變化，有可能是癌細胞阻塞血管的徵兆。

9.乳頭內陷：不是天生，而是新出現的內縮情況，可能是乳頭後面有硬塊，將乳頭往內拉。

10.形狀或大小改變：乳房任何形狀或大小的改變，如果不是和經期有關，都應該檢查。

11.橘皮皮膚：皮膚坑坑洞洞像橘皮，可能是因為乳房組織體液滋生造成。

12.肉眼不見的腫塊：即使還有很多其他的症狀，關鍵是經常自我檢查是否有腫塊。癌症的腫塊通常感覺堅硬且不會移動，有如檸檬籽。1060114

(中央社)