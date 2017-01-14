寒冬送暖 民代、會計公會獻愛心
農曆春節將至，立委施義芳、新北市議員許昭興與中華民國會計師公會全聯會、台灣省及台北市會計師公會等單位合作，一起捐助800包白米，將分送給永和區的弱勢族群，讓他們在冷冷寒冬感受到社會溫情。
民進黨不分區立法委員施義芳、新北市議員許昭興聯合服務處及會計師公會等，今（14日）下午共同舉辦「寒冬送暖、溫馨關懷」贈米活動。
施義芳指出，期盼藉此活動達到拋磚引玉的目的，帶領更多有愛心民眾一起來關心弱勢，這是一個開始，未來每年要持續下去，未來還會嘗試透過不同方式的活動，號召更多公會、民眾加入。
施義芳說，社會上長期以來都有許多需要關懷與協助的弱勢族群，擔任立委開始，一心想要照顧更多的人，發放白米活動只是個開始，希望收到這些愛心米的鄉親，能夠過個溫飽的好年。
這是非常有意義的活動！許昭興說，已請區公所發文給中低收入戶，1月20日上午10時至下午5時，在新北市永和區國父紀念館發放；亦通知各里里長里內若有需要關懷、未列冊的對象，里長提出需求，仍樣會給予關懷協助，發放白米助弱勢者過個好年。
台灣省會計師公會理事長黃亦睿表示，響應關懷活動，在冷冷的冬天，可以給予弱勢關懷，讓社會更有愛，公會長期舉辦關懷活動，最大問題在於不知道弱勢在哪？還好有立委及議員協助，讓愛心可以直接送到有需要的民眾手中。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。