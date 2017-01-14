寒冬送暖 民代、會計公會獻愛心

民進黨不分區立法委員施義芳、新北市議員許昭興聯合服務處及會計師公會等，今（14日）下午共同舉辦「寒冬送暖、溫馨關懷」贈米活動。（葉書宏攝）

民進黨不分區立法委員施義芳、新北市議員許昭興聯合服務處及會計師公會等，今（14日）下午共同舉辦「寒冬送暖、溫馨關懷」贈米活動。（葉書宏攝）

農曆春節將至，立委施義芳、新北市議員許昭興與中華民國會計師公會全聯會、台灣省及台北市會計師公會等單位合作，一起捐助800包白米，將分送給永和區的弱勢族群，讓他們在冷冷寒冬感受到社會溫情。

民進黨不分區立法委員施義芳、新北市議員許昭興聯合服務處及會計師公會等，今（14日）下午共同舉辦「寒冬送暖、溫馨關懷」贈米活動。

施義芳指出，期盼藉此活動達到拋磚引玉的目的，帶領更多有愛心民眾一起來關心弱勢，這是一個開始，未來每年要持續下去，未來還會嘗試透過不同方式的活動，號召更多公會、民眾加入。

施義芳說，社會上長期以來都有許多需要關懷與協助的弱勢族群，擔任立委開始，一心想要照顧更多的人，發放白米活動只是個開始，希望收到這些愛心米的鄉親，能夠過個溫飽的好年。

這是非常有意義的活動！許昭興說，已請區公所發文給中低收入戶，1月20日上午10時至下午5時，在新北市永和區國父紀念館發放；亦通知各里里長里內若有需要關懷、未列冊的對象，里長提出需求，仍樣會給予關懷協助，發放白米助弱勢者過個好年。

台灣省會計師公會理事長黃亦睿表示，響應關懷活動，在冷冷的冬天，可以給予弱勢關懷，讓社會更有愛，公會長期舉辦關懷活動，最大問題在於不知道弱勢在哪？還好有立委及議員協助，讓愛心可以直接送到有需要的民眾手中。

(中時)