永和警淨化治安 查緝不良幫派
年關將近，新北市永和警分局為淨化轄區治安及加強執行「查緝不良幫派專案行動」作為，配合警政署實施全國性擴大臨檢專案勤務，規劃掃蕩不良幫派組織成員可疑據點。
為強化專案執行，除動用本身警力外，另結合刑事警察局、保安警察第一總隊維安特勤隊暨新北市政府警察局刑事警察大隊、少年警察隊、婦幼警察隊、交通警察大隊、保安警察大隊特殊任務編組、警犬隊等近百名警力，在轄區各可疑場所及重要道路點位，同步執行實施臨檢及路檢勤務，以防止幫派危害，維護地方治安。
永和警分局長葉爾煙表示，有鑑於近年來幫派圍事危害國人甚鉅，分局配合署頒全國性擴大臨檢時段，同步執行查緝幫派專案行動，由警政署刑事警察局、保一總隊維安特勤隊及新北市政府警察局各直屬大隊（隊）等單位派遣警力支援，協助共同針對可疑幫派據點強力，掃蕩不法組織，展現警察維護治安之決心，也為即將到來的春節期間，營造優良治安環境。
(中時)
關鍵字：查緝不良幫派專案行動、永和警分局
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