印尼摩鹿加群島外海地震 規模5.6

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美國地質調查所（USGS）通報，印尼摩鹿加群島（Maluku）外海今天發生規模5.6地震。

根據美國地質調查所網站，紀錄顯示，這次地震是在格林威治時間11時41分（台北時間晚上7時41分）侵襲干那低島（Ternate）西北西方，震源深度大約23公里。1060114

(中央社)