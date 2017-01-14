霾擱來啊 陸華北再現5日霧霾
中國大陸北京、天津、河北（京津冀）等華北地區從14日持續至18日前後，將遭遇一次新的重污染天氣，其中，以17至18日影響程度最重。19日前後，大氣擴散條件好轉，汙染可望緩解。
新華社報導，這波霧霾影響範圍涉及到京津冀中南部、山東西部、河南北部和山西南部等二十幾個城市。
報導引述中國環境監測總站預報預警中心主任李健軍表示，這波重汙染過程主要伴隨逆溫、靜穩天氣等導致汙染物累積。
他說，京津冀及周邊區域產業和人口集中，廢氣排放基數大，加上不利氣象條件，使重汙染帶自河北中南部至河南北部串連。
專家表示，上述區域在18日可能會有一次降雨，但目前降雨規模還不確定，如果是強降雨，則有助清除汙染物，區域空氣品質形勢可能較快轉好；如果降雨較弱，也可能維持較差形勢。
此外，大陸環保部12日晚間已向河北省、山西省、山東省、河南省人民政府發函，通報空氣品質預警提示資訊。要求各地根據區域預測預報結果，及時發佈預警，切實落實各項減排措施。1060114
(中央社)
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