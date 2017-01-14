駐韓代表部願推薦韓廚師赴台研修美食

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中華民國駐韓代表部行政組長梁兆林今天在首爾向上百名台韓廚師表示，若他們有意願前往台灣觀摩研修台灣美食，駐韓代表部願意向國內廚藝名校推薦前往學習。

2017年韓國華廚會新年會暨新舊任會長交接儀式今晚在首爾舉行，梁兆林、駐韓代表部僑務組長廖靜芝、漢城華僑協會會長譚紹榮、漢城華僑中學校長于植盛等應邀參加。

在韓國SBS電視台廚藝競賽節目「中華大飯店」中、被封為中華廚藝名師的呂敬來、劉方寧、陳生龍等也共襄盛舉，呂敬來和畢鑑山在韓華元老級大廚師張鴻基監督下，完成交接儀式，由畢鑑山領導韓國華廚會。

梁兆林應邀致賀詞時，表達願意推薦韓國廚師赴台研修台灣美食。

在台韓廚師百餘人出席的熱鬧氣氛下，這場活動以中華美食和幸運摸彩將氣氛帶上高潮。1060114

(中央社)