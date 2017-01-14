駐韓代表部願推薦韓廚師赴台研修美食
中華民國駐韓代表部行政組長梁兆林今天在首爾向上百名台韓廚師表示，若他們有意願前往台灣觀摩研修台灣美食，駐韓代表部願意向國內廚藝名校推薦前往學習。
2017年韓國華廚會新年會暨新舊任會長交接儀式今晚在首爾舉行，梁兆林、駐韓代表部僑務組長廖靜芝、漢城華僑協會會長譚紹榮、漢城華僑中學校長于植盛等應邀參加。
在韓國SBS電視台廚藝競賽節目「中華大飯店」中、被封為中華廚藝名師的呂敬來、劉方寧、陳生龍等也共襄盛舉，呂敬來和畢鑑山在韓華元老級大廚師張鴻基監督下，完成交接儀式，由畢鑑山領導韓國華廚會。
梁兆林應邀致賀詞時，表達願意推薦韓國廚師赴台研修台灣美食。
在台韓廚師百餘人出席的熱鬧氣氛下，這場活動以中華美食和幸運摸彩將氣氛帶上高潮。1060114
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。