《讓愛飛揚》前進年貨大街 王家梁、楊鎮吸粉絲

《讓愛飛揚》王家梁（右起）、楊晴、郭彥甫、楊鎮、寇家瑞、陳敬宣到在台北迪化街霞海城隍祈福。（羅永銘攝）

楊鎮（右起）、寇家瑞、陳敬宣在迪化街送粉絲紅包，宣傳《讓愛飛揚》。（羅永銘攝）

年關將近，中天、中視年度自製大戲《讓愛飛揚》，主角王家梁、寇家瑞、郭彥甫、楊鎮、楊晴、陳敬宣今天（14日）前往台北迪化街的霞海城隍廟祈福，許願收視一飛衝天；隨後一行人在眾多粉絲簇擁下，掃街遊行，宣傳新戲也發紅包。該劇每周一至五、晚間8點在中視播出，晚間9點在中天綜合台播出。

由於迪化街是北部著名的年貨大街，又逢周末，市民、遊客擠得水洩不通，一看到這群年輕帥哥美女現身，顧不得採辦年貨，紛紛圍上前要求握手、合影、簽名，每個人手中的紅包很快就發放完畢，但也讓一行人寸步難行，許多熱情商家還主動請吃零食，郭彥甫不由得笑說：「彷彿上演餵食秀」，楊晴則直呼：「好溫暖」！

楊鎮在片中扮演寇世勳兒子、懷抱音樂夢想的歌手，上掦的嘴角，總是笑意盈盈，讓他的小孩緣特別好，幾度被小朋友包圍無法前進。

王家梁的人氣也不遑多讓。在《讓愛飛揚》中飾演飛行教官的他，一身英挺帥氣的機師制服，征服眾多女粉絲的心，熱愛健身的他，精壯體格更讓粉絲少女心大噴發，捧為新天菜；日前在微博舉辦的「我的制服男神」網路票選活動，以2萬6000多票勇奪第2名，以些微票數禮讓邱澤。

為了讓演員可以和粉絲多一些互動，製作單位特別安排演員們分2隊叫賣年貨。王家梁、楊晴和楊鎮一組，對抗郭彥甫、寇家瑞和陳敬宣，2隊限時5分鐘PK，以售出金額多者為勝。

以前曾打過工的郭彥甫一開始是信心滿滿，自認贏面大，沒想到王家梁、楊晴和楊鎮氣勢如虹，輕鬆取勝；意外落敗的郭彥甫雖然不服氣，仍然好風度的認輸，和寇家瑞、陳敬宣在攝氏14度的低溫中狂吃冰棒，冷得直發抖！

王家梁笑說，叫賣開始前，已和楊晴、楊鎮擬定策略：「粉絲通常比較被動，所以我們就講好每包100塊，直接送到粉絲面前，他們就主動掏錢！」果真讓他們大勝有些害羞的郭彥甫、寇家瑞與陳敬萱。

(旺報)