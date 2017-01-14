新北環保小局長 低碳出任務
新北環保小局長今（14日）推出「低碳出任務」主題課程，小局長們首先來到特力屋大賣場，挑戰居家節能設計與改造，接著參觀三峽碳中和樂園，並前往鶯歌陶瓷博物館認識各項低碳設施，同行的家長老師們也利用這個難得的機會，和孩子們一同學習，如何落實節能省電的低碳生活。
活動依照生活常用的家電項目，設計「耗電大怪獸」、「照明小知識」、「空間規劃師」、「節能輔助工具」、「節能效率分級」及「認識標章」等6個關卡，讓小局長們在真實的消費情境中，瞭解如何精打細算選出最適合家中需求又符合低碳概念的電器用品。
另外，安排小局長們來到三峽碳中和樂園，利用園區的設施讓小局長學習碳中和的觀念，三峽碳中和樂園在卸除垃圾掩埋場任務後，藉由沼氣發電、植樹固碳、溫網室植栽、雨水回收及綠色交通等措施轉型達到碳中和。最後，帶領小局長前往鶯歌陶瓷博物館，實地瞭解館內各項低碳設施改造。
環保局長劉和然表示，近年來異常氣候事件頻仍，顯示全球暖化及氣候變遷不再是遙不可及的議題，它已經實際影響大家的生活，藉由活動讓孩童們認識各種節能減碳的知識與作法，更重要的是身體力行，將減碳行動融入日常生活中，並且號召身邊的同學、家人一同響應低碳生活。
環保局強調，節能減碳無法立即看到成效，卻是環保行動中非常重要的一環，即使是生活中隨手關燈的小動作都對減碳有所助益。
(中時)
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