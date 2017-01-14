玖壹壹空降攻蛋 春風怕高阿嬌代打
嘻哈團體玖壹壹今晚首度登上台北小巨蛋，從5層樓高空坐水上摩托車空降開場，成員春風有懼高症，由「打鐵」MV女主角、充氣娃娃「阿嬌」代打。
玖壹壹由春風、洋蔥和健志組成，成軍7年，從網路發跡人氣爆紅，招牌歌曲有「9453」、「癡情的男子漢」等。晚間在台北小巨蛋舉辦「玖壹壹9453巡迴演唱會」，票房收入新台幣1900萬元，總製作費3000萬元，倒賠1100萬元，但玖壹壹直喊粉絲看得開心就好。
開場時洋蔥和健志坐在水上摩托車，從5層樓高空緩緩下降，健志大喊「站起來」，春風直接站在高台High唱「大顯神威」，春風那台水上摩托車是載著戴春風面具的「阿嬌」。
接著唱「9453」，舞群穿上恐龍裝，上演炸水特效讓粉絲溼身；健志還把「阿嬌」丟給台下粉絲，提醒大家「千萬千萬千萬不要跳起來」，大喊「我們終於踏上這個舞台」，開場坐水上摩托車下來少一人，嗆春風「死都不肯做」，春風用台語坦承「怕高」。
玖壹壹帶來在美國創作的新歌「家樂福尼亞」，9組演唱會嘉賓由謝和弦和陳零九率先登場，「187INC」接棒炒熱氣氛。1060114
(中央社)
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