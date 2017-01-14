山西祖孫4人被殺 鄰人吊死兇宅門上

中國大陸山西省14日發生重大命案，一家祖孫4人被發現陳屍屋中，最小的死者才7歲；一名鄰村村民則吊死在凶宅門上。

綜合重慶晨報及同集團的新媒體「上游新聞」報導，山西運城臨猗縣政府今天簽發一份「重大警情報告」，內容顯示，該縣的東張鎮興善村發生一起命案，張姓夫婦和孫子、孫女4人被殺身亡，陳屍家中，而鄰村太豐村的樊姓村民吊死在張家的門上。

最小的死者是張家的孫子，剛滿7歲，案件還在調查中。1060114

(中央社)