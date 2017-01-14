無人接駁車 開進美國拉斯維加斯

我要評比

美國拉斯維加斯市中心馬路上最近出現無人駕駛的接駁車，讓人體驗到前所未有的興奮和快感。

美聯社和英國「每日郵報」（Daily Mail）報導，這款無人車不分貴賤都可上車。官員說，這是美國公共道路上首次出現無人駕駛的電動接駁車。

這款可搭載12人的橢圓形接駁車，自10日起在位於拉斯維加斯市中心娛樂休閒區的佛里蒙特（Fremont）大街，展開為期10天的無人駕駛試驗計畫。

拉斯維加斯市長古德曼（Carolyn Goodman），是首批搭乘這輛法國「Navya」公司研發無人車的其中一名公職人員。

一些國家已開始使用Navya的無人駕駛接駁車，而美國密西根大學（University of Michigan）一處研究地點，也正在測試一輛Navya無人車。

Nayva發言人希金斯（Martin Higgins）說，這款無人車使用全球衛星定位系統（GPS）和電子感測器，若有人或狗從前方跑過，車子會立刻剎住。（譯者：中央社周慧盈）1060114

(中央社)