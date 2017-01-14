連勝中斷學教訓 能仁8強再出發

能仁家商謝亞軒是進攻之鑰。（高中體總提供）

本屆 HBL打出開季7連勝的能仁家商，今遭遇內線有2名身高200公分長人坐鎮的泰山高中，一路領先的局面，卻在最後關頭因失誤過多，與勝利擦肩而過，以68比72遭逆轉吞敗，不敗金身遭破，但教練林正明認為，輸球並非壞事，最重要的是，能不能從輸球中學到教訓，再去面對8強賽事。

能仁家商陳范柏彥雖是高二，卻是球隊重要內線主力。（高中體總提供）

「最後3分多鐘，看還有8分左右領先優勢，就換球員上去調整，掉分太快。」林正明表示，輸球並非壞事，稍稍解了連勝壓力也好，但這是該贏的比賽，球員太大意，是很重要的教訓，他也認為，比賽末段調度反應太慢，把責任往自己身上攬，認為教練也必須對輸球負責。

能仁家商在100至102學年度連續3屆打進HBL冠軍賽，並拿下2座冠軍，上屆雖無緣4強，但球員累積比賽經驗，本屆共有8名高三球員，拿手的團隊配合與傳導更臻成熟，是本屆能打出連勝的關鍵，更值得一提的是，分別在預賽與12強賽都擊敗衛冕軍南山高中，也是本屆迄今唯一擊敗衛冕軍的勁旅。

正因為能仁憑藉快速傳導與團隊默契令對手膽寒，面對接下來的8強賽，一共7天的艱苦賽程，林正明希望有更多可用之兵，包括高二的谷毛唯嘉與高一的林彥廷等，都能承擔更多責任。此外，相較於泰山與南山等隊內線都有2米長人，能仁要在8強賽脫穎而出，林正明強調「防守」，他說：「何時協防？包夾？這些都是我們防守最重要的東西，接下來備戰8強，防守仍是關鍵。」

至於進攻，能仁本屆三分外線火力驚人，平均每場可轟進9.1個三分球，也是能仁攻城掠地的重要武器，其中的代表性人物，就是高三前鋒謝亞軒，他平均每場投進2.6個三分球，平均得分18.5分，他12強賽面對南山展現捨我其誰氣勢，單場狂飆6個三分球、攻下36分，坐穩「球隊一哥」地位，但教練團仍希望他能更有霸氣。

「緊要關頭要跳出來幫助球隊。」謝亞軒明白自己對球隊的重要性，更清楚教練團對他的期許，甚至連就讀世新大學的哥哥謝亞倫都要他勇敢出手，他說：「我該在球場上更有信心，更大膽出手，有機會就別猶豫。」

謝亞軒宣告8強賽將火力全開，但他更在意的是全隊表現，他說：「團隊目標就是冠軍，我相信以我們的團隊默契、速度與體能條件，絕對有一拚機會。」至於自己的目標，甚至挑戰 MVP，他篤定地說：「任何個人獎都是錦上添花，拿下冠軍才是最重要的。」

(中時電子報)