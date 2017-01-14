長榮空姐拍愛心年曆 幕後原因是這樣

長榮空姐愛心年曆每年都引發搶購，長榮航空副座艙長林佳楓今天舉辦分享會，回憶自己拍攝一名賣菜老人照片被轉分享一事，更堅定做公益決心。

擔任長榮空姐近20年的林佳楓，多年前突發奇想號召同事自費拍攝「長榮空姐愛心年曆」，並將收入捐做公益，一做就是6年，今天在台北益品書屋舉辦分享會，吸引上百人到場支持。

她表示，儘管長年在國外飛來飛去，看遍世界的群山秀水，但心中覺得還是台灣最美，總想著自己可以為台灣做些甚麼，而公益的想法就在心中慢慢浮現出來。

喜歡拍照的林佳楓說，自己從1台陽春單眼相機開始，就這麼喀擦喀擦的從台灣頭拍到台灣尾，累積許多感動記憶。

她分享，多年前曾為拍攝愛心年曆到鹿港勘景時，看見1名老先生蹲在市場旁賣菜，生意冷冷清清無人聞問，拍下照片上傳網路，引來網友瘋傳，還有人專程到老先生攤子去買菜，更堅定做公益的決心。

林佳楓也語帶感謝的表示，當初覺得自己1人力量微弱，沒想到一號召，就有群志同道合的同事，而他們每賣出1本月曆，就會捐出新台幣100元給兒福聯盟基金會，幫助弱勢兒童。1060114

(中央社)