澎湖傳外勞酒後互毆 1人受傷送醫

澎湖馬公市區今天傍晚傳出2名外勞疑酒後互毆，造成一名印尼籍外勞「阿力」頭部撕裂傷，警方獲報派員處理並將傷者送醫。

警方指出，這起外勞酒後互毆意外事件，是發生在今天傍晚5時多，2名同為來自印尼的外勞「阿力」與「阿密」，疑因今天風浪過大未出海，分別前往位於馬公的印尼店飲酒，2人疑因酒後不明原因出手互毆，在場有多名外勞旁觀。

外勞「阿力」頭部疑遭酒瓶砸中，造成撕裂傷，警方在獲報後出動快打部隊適時制止，並將互毆的2名外勞帶回分局，消防局獲報後出動救護車前往馬公分局將傷者送澎湖醫院就醫。1060114

(中央社)