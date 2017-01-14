小英出訪中美洲有高帥男陪伴 他是…

小英出訪中美洲，身邊總出現一個高帥的男子。（中央社）

小英總統出訪中美洲，身邊總出現一個高帥的身影，帥氣挺拔的外型超吸睛，小英在尼加拉瓜機場的演說，就是由他幫忙翻譯，連翻譯冷笑話都難不倒他，頗有大將之風。他就是小英總統的翻譯官沈伯麟。

據三立新聞網報導，28歲的沈伯麟，台大政治系畢業，在外交部拉美司任職，他小時候曾在中美洲住了8年，回台後考上外交特考後還跑去進修，算起來學西班牙文長達15年的時間。

尼加拉瓜機場是沈伯麟第一場正式翻譯場合，他看來很鎮定，但沈伯麟卻說：「其實剛開始還蠻可怕的，譬如說我剛到尼加拉瓜的時候，其實很緊張，下機的那個抵達聲明，我其實聲音可能聽不出來，可是我的腳是抖到不行。」

(中時電子報)