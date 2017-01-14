中和擴大臨檢 查獲2通緝犯1毒蟲

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年關將至，新北市中和警分局配合警政署辦理全國擴大臨檢，查獲2通緝犯、1毒蟲，成效卓越。中和警分局長陳銘宗強調，農曆春節將至，將持續做好治安工作，讓民眾過個好年。

秀山派出所所長洪志勳等4人，於中和區景新街某旅館，查獲范姓男子違反毒品危害防制條例案，當場查扣安非他命0.29公克。

積穗派出所副所長吳水村等4人，於中和區中正路某汽車旅館，查獲張姓詐欺罪通緝犯。

錦和派出所巡佐徐茂益等4人，於中和區中正路741號前，查獲陵姓偽造文書罪通緝犯，成效良好。

中和警分局強調，全國擴大臨檢有效達到「淨化治安」的目標及成效，也為即將到來的春節期間，營造優良治安環境。

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(中時)