中和擴大臨檢 查獲2通緝犯1毒蟲
年關將至，新北市中和警分局配合警政署辦理全國擴大臨檢，查獲2通緝犯、1毒蟲，成效卓越。中和警分局長陳銘宗強調，農曆春節將至，將持續做好治安工作，讓民眾過個好年。
秀山派出所所長洪志勳等4人，於中和區景新街某旅館，查獲范姓男子違反毒品危害防制條例案，當場查扣安非他命0.29公克。
積穗派出所副所長吳水村等4人，於中和區中正路某汽車旅館，查獲張姓詐欺罪通緝犯。
錦和派出所巡佐徐茂益等4人，於中和區中正路741號前，查獲陵姓偽造文書罪通緝犯，成效良好。
中和警分局強調，全國擴大臨檢有效達到「淨化治安」的目標及成效，也為即將到來的春節期間，營造優良治安環境。
★中時電子報關心您：保護自己、遠離毒品！
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。