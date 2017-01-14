學生義賣傳愛 為獨居長者送年菜

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新北市永平高中發起「小熊傳愛」、「平中信」等歲末關懷義賣活動。（葉書宏翻攝）

歲末年終，新北市永平高中發起「小熊傳愛」、「平中信」等歲末關懷義賣活動，學生們購買小熊布偶及「平中信」卡片，關懷身邊的師長、同學，義賣金額2萬7950元，全數捐給華山基金會永和愛心天使站，幫助獨居長者送年菜，感受社會溫情。

永平高中經由前代表劉君驥、老師莊婉俐牽線，決定將平日學校的義賣活動，擴大與華山基金會合作，在歲末寒冬時為在地社區長者送暖。

校方在校內推動「小熊傳愛」、「平中信」等歲末關懷義賣活動，同學可藉由購買小熊布偶，關懷身邊的師長、同學，同時也可以把思念與感謝藉由「平中信」卡片，把平時不敢說出口的話語，藉由文字表達出來，獲得不少學生們熱情響應。

義賣共募集2萬7950元，全數捐給華山基金會永和愛心天使站，響應為獨居長者送年菜的活動。陳姓學生說，過年就是要團圓圍爐，但是獨居長者只有一個人，希望藉由小小的活動，可以讓獨居長者們開心過年。

校長劉淑芬表示，學校推動生命教育不遺餘力，培養學生欣賞生命、尊重生命、關懷生命、珍惜生命的重要能力，在教育部高中優質化與新北市旗艦計畫的補助之下，已發展相關生命教育關懷服務課程。

每年皆安排學生定期到榮民之家、老婦院、日照中心等進行「有愛無齡」關懷長者服務，藉由實際付出及行動，讓學生關注高齡化社會與長照等議題。

(中時)