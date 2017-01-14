黎明挑戰高台跳水 竟找不到泳褲

林依晨趴著完成高空任務。（衛視中文台提供）

「暖男」鄭元暢細心照顧女生。（衛視中文台提供）

衛視中文台播出的真人秀《非凡搭檔》，大手筆到美國洛杉磯取景，鄭元暢、林依晨、謝依霖、唐曉天、黎明、王濛、潘曉婷等人挑戰許多極限任務。

將在15日晚間7點播出節目中，眾家明星得在距離地面30公尺高的平台上，克服對高度的恐懼，挑戰成員的默契與平衡感。謝依霖勇敢完成任務的瞬間，卻失去平衡，誤抓懸掛在身上的鋼絲，因而弄傷手指，鄭元暢立刻上前關心，還與搭檔唐曉天以肉身擋太陽，避免正讓工作人員處理傷口的謝依霖被豔陽曝曬。

此外，當林依晨接受挑戰時，鄭元暢也對她喊話：「安全第一，不要逞強」，網友讚鄭元暢是有義氣的「暖男」。

黎明面對挑戰，態度從容，不急不徐，甚至常被後面的隊伍超越，挑戰高台任務時，更因有些懼高，一度不敢行動；此外，進行跳水任務時，因為臨時找不到泳褲，卡在更衣室很久，最後才坦白是泳褲不見，和他同組的王濛崩潰大喊：「我永遠都在等！」

(旺報)