陸清理殭屍企業 北京吊銷3.8萬戶

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據《北京日報》報導，北京市稅務部門和工商局，去年在全市範圍對2年以上未納稅的企業和個體戶進行大清洗，2016年總計吊銷各類經營主體58850戶，其中企業38889戶，個體工商戶19961戶。

據了解，大陸近年來逐步擴大供給測結構性改革範圍，包括去產能、產業升級、去債務槓桿等，其中清理殭屍企業更是首要任務，北京市工商局負責人表示，殭屍企業不僅占據社會資源，還增加行政成本，也令地方政府難以掌握地區經濟狀況。

大陸銀監會也要求，企業在執行去槓桿的過程中，嚴禁將殭屍企業當作市場化債轉股的對象。

(旺報)