有片 遼寧艦在台海展現戰力

圖為遼寧艦航母編隊此次演訓，期間曾穿越台灣海峽。（圖取自大陸網站）

大陸央視分析遼寧艦過台灣海峽，如何展開威懾力。（圖截自youtube）

遼寧艦航母編隊通過台灣海峽，央視稱航母編隊展現對台威懾力。（影片取自youtube）

共軍遼寧艦編隊11日上午7時進入台灣的西南防空識別區，12日上午6時30分脫離台灣海峽。遼寧艦航母編隊在台灣海峽到底如何演訓？大陸央視12日播出遼寧艦在台海展示威懾力報導 。

大陸海軍新聞發言人梁陽稱，在台灣海峽航渡期間，遼寧艦及編隊各艦艇科學組織，精心操縱，嚴格按照大型艦艇通過海峽的要求，加強值更執勤，確保了航渡安全。

陸媒稱，通過台海期間，遼寧艦沒有進行艦載機起降訓練，「展示了大陸對台灣民眾最大的善意」。是否如此呢？

事實上，遼寧艦在行經台海時，刻意於緩航速，目的何在？前雄三上校總工程師張誠表示，遼寧艦航行台海時間拉長之目的，除蒐集台海水文資料外，也有測試台灣反應的可能。

遼寧艦在10小時台灣海峽航行中，並未技術性轉向進入海峽中線以東海域，在結束演訓後，13日下午已返回青島航母軍港。

針對遼寧艦在台海龜速航行。大陸媒體稱，在過去遼寧艦也曾多次穿越台海，但這次卻有很大的不同。如2013年11月遼寧艦通過台灣海峽南下，加入南海艦隊進行冬季訓練，同年12月31日北返，2014年1月1日向北通過台灣海峽。兩次航線均維持在海峽中線以西，但是都未在海峽水域進行戰術課目操演。

可是此次遼寧艦過台海時卻一改過去「悶頭急趕路」的低調形象，不但央視的《焦點訪談》欄目罕見用20分鐘報導了遼寧艦，披露了在遼寧艦首次實兵實彈演習和訓練過程中更多細節。

遼寧艦放緩航速，除非是艦艇出現了故障，否則就是大陸方面在明知台灣方面時刻緊盯的情況下有意降低了航速，從而拉長了遼寧艦在台海的「露臉」時間，而且這其中很長一段是在夜間。

陸媒稱，在穿過台海的夜晚，遼寧艦應該也進行了相關的一系列訓練，為的就是讓海峽對岸看看清楚，對於遼寧艦而言，夜晚並不是台灣的保護傘。

(中時電子報)