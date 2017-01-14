川普國安顧問與俄使通電話 俄方不置評
俄羅斯副外長雷雅布可夫（Sergei Ryabkov）今天不願談論報導所說、美國下任政府國家安全顧問佛林（Michael Flynn）和俄國駐美大使季瑟雅克（Gergei Kislyak）互通電話一事。
雷雅布可夫在俄羅斯新聞社（RIA Novosti）詢問對此事看法時表示：「我們對於我國使館以及外交部代表與美國等他國相同官員進行的日常工作接觸，不會表示意見。」
美國「華盛頓郵報」（Washington Post）報導，佛林去年12月28日曾與季瑟雅克通過多次電話。
報導中說，季瑟雅克在電話中邀請美國即將上任的新政府，出席俄國和土耳其在哈薩克主持的敘利亞問題和平談判；日期在本月23日，也就是美國新任總統川普就職3天之後。
即將上任的白宮新聞秘書史派瑟（Sean Spicer）表示，佛林和季瑟雅克12月28日在電話中談到「為美國總統當選人川普和俄羅斯總統蒲亭安排互通電話事宜，並就相關準備工作交換資訊」。1060114
(中央社)
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