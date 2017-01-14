鼓鼓周湯豪組隊 被誇帥到可以唷

歌手鼓鼓和周湯豪日前組隊參加「2017超級巨星紅白藝能大賞」錄影，帶來「嗯哼」與「TURN UP」合作舞台，被稱讚是「帥到可以唷」。

同時期發片的鼓鼓和周湯豪都很喜愛創作，兩人粉絲常上網留言喊話，希望有機會看到合作演出；日前鼓鼓和周湯豪驚喜合體現身台視「2017超級巨星紅白藝能大賞」錄影現場，「鼓鼓 周湯豪 合作」更成為熱搜關鍵字。

談起相識過程，鼓鼓與周湯豪偶爾會在校園演唱會後台遇見，但都是擦身而過，直到透過共同認識的工作人員牽線，才知道對彼此音樂都相當關注和讚賞，正式認識後更一拍即合，常聊音樂聊到三更半夜。

鼓鼓和周湯豪決定「組隊參賽」，主動向紅白藝能大賞提出合作舞台想法，演出內容也是兩人發想，鼓鼓說，一直覺得「嗯哼」與「TURN UP」聽起來很搭，就設計8分鐘Remix版本表演。

正值宣傳期的鼓鼓和周湯豪，為準備合體演出都得多次協調雙方時間，光是最早籌備會就改期3、4次，前後花近1個月討論、練習。兩人要在通告全結束後才有時間練舞、練團，只要開始排練常到三更半夜，但完成演出後兩人一下台都大呼開心。1060114

(中央社)