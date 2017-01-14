土耳其夜店恐襲案 2中國大陸嫌犯被捕

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土耳其伊斯坦堡跨年夜發生一起39人喪生的夜店恐怖攻擊，當地媒體報導，有兩名中國大陸籍嫌犯被捕。

中國大陸環球網及美國有電視新聞網（CNN）都引述了土耳其「安納杜魯新聞社」的這則報導。

兩名被捕的中國大陸籍嫌犯是阿西姆（Omar Asim）和阿布杜哈米提（Abuliezi Abuduhamiti）。

先前傳出有大陸籍維吾爾人涉及此次事件，大陸外交部發言人耿爽在5日的記者會上對此表示，土耳其警方尚未公布調查結果，會密切關注事態發展。

報導指出，目前已有35人因此次夜店恐襲事件被拘留。1060114

(中央社)