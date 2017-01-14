忘了一年樂透彩 美國男子中百萬美元
如果你不曾有過好好打掃家裡的動機，美國男子帕尼薩的例子絕對可供參考，他在整理家務時發現一張一年前買的樂透彩，結果中獎百萬美元。
「哈芬登郵報」（The Huffington Post）報導，暴風雪9日侵襲俄勒岡州勞格斯登（Logsden），窩在家裡的帕尼薩（Joemel Panisa）打掃時偶然發現一張一年買前的樂透彩券中獎了，而且中的是100萬美元。
據俄勒岡州立彩票局，2016年1月15日，帕尼薩在新港（Newport）一個迷你市場買了這張俄勒岡州博彩（Oregon Lottery）超級百萬彩票。
不過，一回到家，帕尼薩將裝著樂透彩的信封放在家裡書房後，近12個月以來把這件事忘得一乾二淨。
在距離彩票兌獎即將截至的8天前，帕尼薩重新發現了這張樂透彩，並在當天就兌現了獎金。（譯者：中央社周慧盈）1060114
(中央社)
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