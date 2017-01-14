否認不合林憶蓮 鄧紫棋不參加《歌手5》
香港歌手鄧紫棋憑著高亢嘹亮的嗓音，累積不少粉絲，2013年參加歌唱節目《我是歌手》第二季（現第五季改名《歌手2017》）更是人氣大增，近日盛傳她為了感恩因為此節目爆紅，有望再登台挑戰天后林憶蓮，而她所屬經紀公司日前已否認此傳聞。
陸網近日瘋傳林憶蓮因不滿鄧紫棋批評前輩歌手，認為她不懂尊重長輩，因此有兩人不合消息傳出，並被指是因為如此，鄧紫棋才會缺席《歌手2017》。對此，鄧紫棋所屬經紀公司「蜂鳥音樂」9日發出聲明微博，表示鄧紫棋是因3月底將展開新一輪全球巡演，所以無法參與《歌手》錄製。另外，也澄清「鄧紫棋因與某位歌手不合而缺席」謠言，強調此屬不實言論。
(中時電子報)
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