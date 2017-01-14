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《圖輯》回家的路總是溫馨 大陸春運啟動

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回家的路總是孤單 大陸春運啟動
2017年中國大陸春運大幕即將開啟，1月12日，在南昌開往北京西的列車上，工作人員打出「春運準備好了」的標語。（圖／新華社）

中國大陸春運從1月13日開始至2月21日結束，共計40天，旅客量將衝30億人次。回家的路途總是這麼遠，但是家又在眼前；隻身這麼孤單，心卻又這麼溫暖。旁邊的路人這麼陌生，又這麼熟悉。有你為伴，回家的路不再形單影隻。

(中時電子報)

回家的路總是孤單 大陸春運啟動
福州火車站。人群密密麻麻，歸心似箭，內心不禁想：坐得上車嗎？（圖／新華社）
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福州火車站。同學要暫別了，笑一個吧！（圖／新華社）
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武漢鐵路公安局。祝大家平安返鄉！（圖／新華社）
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漢口火車站。火車來了，大夥上車吧！好好在車上睡一覺（圖／新華社）
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上海鐵路局。萬車齊發，你們的安全，我來保護。（圖／新華社）
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福州火車站。幾時可以到家呢？（圖／新華社）
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銀川列車。在車上享用大餐，稍解思鄉之苦。（圖／新華社）
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福州列車。祝旅客大吉大利。（圖／新華社）
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在福州站列車上。小孩的眼神，親人在哪裡，家就在哪裡。（圖／新華社）
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南昌火車站。同為歸鄉人，彼此為伴（圖／新華社）
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長春火車站。人海茫茫，暫時歇一下。（圖／新華社）
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深圳火車站。回家，永遠的鄉愁。（圖／新華社）
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