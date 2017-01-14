SBL》陳子威宣告退役 一生14的「意義」

陳子威與雙親一起在發布退役記者會上合影。(黃及人攝)

身為SBL的14朝元老之一，璞園陳子威14日在中原大學體育館發布「中壢、籃球與SBL--我一生14的『意義』」，親自說明為何選在中壢提前退役主因，他的雙親與好友也都出席退役發布記者會，場面相當溫馨感動，以下是全文：

「各位媒體記者朋友們好，今天我想在這裡提前宣告一件事情，那就是我將於本季桃園璞園籃球隊最後一場賽事結束後，告別SBL這個舞台並結束我的籃球員生涯。

會選在今天告訴各位媒體記者朋友，是想在桃園中壢提前劃下一個休止符。中原大學體育館對我來說有特別的意義，中壢是我的籃球啟蒙地，自從平興國中彭鏡明教練帶我走上籃球這條路後，便展開我的球員生涯。

高中我便離開這個啟蒙地四處奔波，從沒想過可以在家鄉打球，第14季ＳＢＬ來到桃園中壢中原大學，讓我能在球員生涯結束前回到這裡與媒體朋友們、SBL相關工作人員以及球隊表達我的感謝，也能在這裡與我的家人朋友們一同與各位道別，我並不是不能繼續再打下去，而是我能夠在一個自己可以選擇的適當時機離開這個舞台，有機會在自己的家鄉跟大家宣佈這個消息。我，真的很幸運與感激。

籃球，給了我很多，我從一個行為偏差的中學生到國立大學籃球校隊球員，入選中華男籃代表隊，努力苦讀擁有碩士學位，到現在有一份不錯的工作、穩定的收入以及一個美滿的家庭，籃球對我的意義之重大，我自己都無法想像沒有籃球的陳子威會是什麼樣子？

感謝SBL給我的一切，自開季到第14季，我與SBL一同走過14年，也從中體會到這個環境經營艱辛，相當感謝支持SBL的所有相關人士與工作人員，感謝 adidas 與 DADA SUPREME 的愛護，也感謝媒體朋友們的照顧與所有球迷的支持，感謝達欣籃球隊的栽培，更要感謝璞園籃球隊李忠恕董事長的成全。

我會用感恩的心盡最大的努力回饋台灣籃球，第14季SBL雖然是陳子威球員生涯的最後一年，但我相信我的一生與一世都不會離開SBL、不會離開籃球，從中壢開始也在中壢告訴大家這個決定，謝謝大家。」

(中時電子報)