打情罵俏不是不正經 哲學家這樣說
漫無目的的打情罵俏通常會吃人白眼。畢竟，如果你對某人沒意思，幹嘛使出渾身解數扮萬人迷。
哈芬登郵報（Huffington Post）報導，知名作家，同時也是哲學家的艾倫狄波頓（Alain de Botton）提出：「打情罵俏可是有目標」，而且目標還很崇高。
艾倫狄波頓在「人生學校」（School of Life）系列的最新影片中表示：「打情罵俏可以是重要的社交過程，讓我們備感安心。隨意的打情罵俏傳送了信心和自尊。」
艾倫狄波頓解釋道：「高明的調情是在善心和富想像力刺激的驅動下，啟發另一人更堅信自己的可愛之處，不管是心理上，還是生理上。」
艾倫狄波頓提出的調情高尚論不無道理。想想上一次，某人厚臉皮和你一來一往的打情罵俏，現在想起他或她，你可能還會翻白眼，但有那麼一刻，當時無傷大雅的逗弄，讓你感到飄飄然，自我感覺良好了起來。1060114
(中央社)
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