奈國摘牌事件 呂秀蓮：中國像「恐怖情人」

前副總統呂秀蓮14日表示，奈及利亞摘牌事件，比斷交還可怕。(陳君碩攝)

前副總統呂秀蓮14日談奈及利亞摘牌事件認為，這比斷交還可怕，因為非邦交國對台灣更重要，大陸是要用這個方式再一次確認世界都支持台灣是中國一部分；他形容台灣是美麗佳人，中國像「恐怖情人」，「全世界最愛台灣的是中南海那一群人」，若沒解決台灣問題，就無法對歷史交代。

前副總統呂秀蓮14日出席「亞太戰略新形勢下的台灣」論壇，他在會上直言，看到奈及利亞摘牌事件就「覺得不對勁」，她拿出一份文件，稱是2015年1月大陸國安委對台工作檢討會議的報告，當中提到「台灣問題不能久拖不決，希望在2016年秋天，至遲不能晚於2017年北戴河會議，要達成政治法律解決台灣」，「為了達到這個目的，人民解放軍要繼續加強在東海南海的軍事存在和海洋執法活動，以達到從左右兩個方向，對台灣當局施加政治軍事壓力的效果，必要的時候，在短時間或慢慢地把台灣的邦交國全數挖走」

呂秀蓮表示，兩年來她時常對外公開這份報告，也曾經請大陸記者查證，但目前為止都沒有看到任何澄清，她認為事態發展也都符合此報告，但「奈及利亞是新招，真正要讓我們走投無路」，她研判未來中共將全面封殺台灣的國際空間。

呂秀蓮形容，台灣像是美麗佳人，碰到大陸這個恐怖情人，想要維持單身都不行，她半開玩笑稱，「全世界最愛台灣是中南海的那一群人，沒把台灣拿下來，他就沒法完成歷史使命」；她希望台灣能維持和平中立，做個人見人愛的凱蒂貓，而非有霸權思維的美國鷹或中國龍。

(旺報)