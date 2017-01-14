HBL南山勝青年 攜手泰山進8強
HBL南山今天擊敗青年，攜手泰山晉級8強，輸球的青年則落到分組第4名，想進8強得看外卡戰表現。
高中籃球聯賽（HBL）複賽在高雄進行，男子組12支球隊分兩組比賽，兩個分組的前3名，及在「外卡戰」勝出的兩支球隊，將可晉級2月在新北市新莊進行的準決賽（8強）。
衛冕軍南山今天轟進10顆三分彈，以76比72險勝青年，戰績站上第1，確定晉級8強，青年輸球後戰績跌至第4，得在外卡戰尋求晉級機會。
因為南山擊敗青年而搭上晉級列車的泰山，今天則是在對能仁時打出精彩的逆轉好球。
泰山今天一路落後，上半場以33比43落後能仁10分，第3節靠著19比18攻勢，將落後縮小到52比61的個位數差距，末節泰山靠楊皓(吉吉)一次兩罰俱中和一次外線出手命中連下5分，拉出7比0攻勢後反以1分超前。
之後雙方拉鋸，在兩隊68比68平手時，持球進攻的泰山險些發生失誤，所幸譚傑龍在禁區內將球撈回，並沉穩的投進關鍵兩分，讓泰山以70比68領先2分。
最後6.3秒，泰山陳彥霖兩罰中1，落後3分的能仁急著搶攻卻沒將球控制好，浪費了一點時間後只能倉促在中線後孤注一擲，在出手落空後讓泰山終場以71比68逆轉擊敗能仁，能仁吞下複賽首敗。
A組前3名的南山、能仁、泰山，和B組前3名的松山、高苑、南湖，率先晉級8強，最後兩張8強門票則待外卡戰後決定。
接下來的「外卡戰」中，A組5、6名的強恕、光復，和B組5、6名的東泰、后綜將先對戰，勝出的隊伍將分別與東山、青年爭奪晉級8強的最後兩個名額。1060114
(中央社)
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