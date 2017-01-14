前政委：政策在虛擬世界需要新思維

前政務委員蔡玉玲今天說，台灣不需要大政府，不需要萬能的政府，因為在這個新時代，公務員會被法律綁住而跟不上；台灣需要的是小政府，很多政策在虛擬的世界需要新的思維。

政務委員唐鳳跟前政務委員蔡玉玲今天受媒體邀請舉辦「唐鳳對談蔡玉玲，開放政府如何實現民意」論壇。

蔡玉玲說，她擔任政務委員期間最痛苦的就是找不到主管機關，因為新的領域是跨產業跟跨部會的。

蔡玉玲表示，政府的組織有很多值得討論的問題，且不是想要改變就可以改變，因為被許多僵化的法律綁住了，要讓組織如何更適合世界發展是很重要的。

「機器需要改版」，蔡玉玲表示，日新月異的科技應該要有很多彈性的法令。機器需要改版，否則就像是大家都拿智慧型手機，但政府卻拿一般手機一樣。

蔡玉玲認為，台灣不需要大政府，不需要萬能的政府，因為在這個新時代，公務員會被法律綁住而跟不上；台灣需要的是小政府，很多政策在虛擬的世界需要新的思維。

她說，政府的運作也要先改版，讓組織成為開放的組織，而非僵化的組織。

唐鳳也說，開放資料對公務員是有利的，因為各部會終於可以共享政策，比過去都是透過25字的會議紀錄結論下一站要好太多了。

唐鳳也認為，應該要設立開放政府聯絡人，讓各部會可以相互合作，像是謠言的澄清，就可以互相幫忙。

對於中老年人無法適應新的科技，導致無法使用部分，唐鳳則認為那會是科技的問題，而非人的問題。

唐鳳表示，如果中老年人覺得難以使用，這是設計師的問題。但如果中老年人沒有共享的社群或學習的動機，就是政府需要幫忙的。1060114

(中央社)