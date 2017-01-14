陸最高法院院長：堅決抵制西方憲政民主錯誤思潮
大陸最高人民法院院長周強14日在北京談及全國各級法院做好意識形態工作，必須掌握的幾項內容：要堅決抵制西方憲政民主、三權分立、司法獨立等錯誤思潮影響，要旗幟鮮明，敢於亮劍，堅決與否定中共領導、詆毀中國特色社會主義法治道路和司法制度的錯誤言行作鬥爭，決不能落入西方錯誤思想和司法獨立的「陷阱」，堅定不移走中國特色社會主義法治道路。
中新社報導，14日上午，周強在出席全國高級法院院長會議時，提出如上要求，他說，各級法院黨組要把意識形態工作納入重要議事日程，作為領導班子、領導幹部目標管理的重要內容，與黨的建設和其他各項工作同部署、同落實、同檢查、同考核，確保責任制具體化、全覆蓋。
周強說，要加強對意識形態工作責任制落實情況的檢查，將意識形態工作作為幹部考核、獎懲的重要依據，納入執行黨的紀律尤其是政治紀律和政治規矩的監督檢查範圍。嚴肅問責機制，對違反意識形態工作要求，出現問題、處置不力的，堅決追究責任。
周強還表示，要堅持依法治國和以德治國相結合，大力弘揚社會主義核心價值觀。把社會主義道德要求貫徹到司法審判中，注重以司法手段促進道德領域突出問題的解決，努力發揮好司法斷案懲惡揚善的功能。
「要依法嚴懲利用網絡實施的危害國家安全、造謠誹謗、尋釁滋事、煽動群體性事件等犯罪，積極參與打擊網絡政治謠言專項行動，維護網絡社會安全。」周強說，要認真總結涉意識形態領域相關案件的審判經驗，制定審理涉及侵害英雄人物、歷史人物名譽榮譽等案件的司法解釋，依法維護領袖、英烈形象，堅決捍衛黨和人民軍隊的光輝歷史。
(旺報)
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