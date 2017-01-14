SBL》除了感謝還是感謝 陳子威：沒有遺憾！

在提前宣布自己打完本季就退休後，陳子威與雙親合影留念。(中華籃協提供)

突然選在14日宣告本季打完即將退休的璞園前鋒陳子威，賽後完全搶光璞園69比56擊敗台銀的焦點，對於自己的宣告退役，陳子威說：「感謝璞園給我這個宣布退役機會，也感謝李董(璞園老闆李忠恕)，我的球員生涯沒有遺憾。」

陳子威從第1季SBL就待台北達欣，直到第11季才到璞園效力，除了拿過第5季年度第六人獎項，他更是史上首位總冠軍賽出場次數達到100場的球員(目前109場)，過去13季以來的總冠軍賽，其中他參與10次，拿過3次總冠軍。

陳子威用「最美好的Ending」形容這次提前宣告退役計畫，更棒的是，能在他的老家旁邊的中原大學體育館內宣布，「我知道提前宣布退役，還蠻怪的，可是我希望我的籃球生涯從中壢開始，也能在中壢宣告結束。」

這次SBL在中原大學舉辦期間，只要璞園有出賽，陳子威都會拿來超過200碗自己家做的豆花，招待各隊所有隊職員、中華籃協工作人員，甚至是媒體記者，讓大家充分感受到他熱情一面，「請大家以後別太想念我家的豆花了！」

在陳子威的人生規劃中，打了14年的SBL也夠了，加上自己身上有些舊傷，考慮到自己未來出路之後，必須要有取捨，做出告一段落的決定，接下來退役之後，他將前往政治大學擔任甲二級男籃的總教練。

「既然選擇過去政大，我就想要專心做這件事情，期望用穩定的經營模式，建立屬於政大的籃球隊文化。」陳子威說。

(中時電子報)