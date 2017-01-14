剛升巡佐偕女進摩鐵 疑心臟病發不治

台中清水分局梧棲派出所副所長陳廷惠今日凌晨到彰化一家摩鐵投宿，和一名林姓女子共處一室，兩人入內不到30分鐘，陳突陷入昏迷，林女通報119陪同搭救護車送醫，事後到派出所製作筆錄，警方才發現她與陳透過Line聯繫進行性交易，而陳到院前已無呼吸心跳，今下午2時，家屬簽署放棄急救書，留最後一口氣返家拔管。

陳廷惠48歲、已婚，警專警員班133期畢業，服務警界26年，曾任沙鹿分駐所、安寧派出所警員，民國101年升任1線4巡佐，曾調到六分局市政所，去年初調至清水擔任梧棲所副所長。

梧棲分駐所長林照國表示，陳輔佐主管執行各項業務，績效良好，與太太感情也不錯，常相偕出席聚餐；至於前晚凌晨12點擴大臨檢完下班後，為何與不知名女子出現在汽車旅館房間，林照國表示，要調查才能知道是因公還是私事，現在不方便多談。

陳的同事透露，副所長待人親切，值勤也很認真負責，只是身材稍微壯碩一點，之前曾因心血管疾病，住院開刀，在心臟裝1根支架，去年11月才回來上班；據了解，陳育有1男2女，大兒子和二女兒都已大學畢業，最小的女兒還在唸小學，他大兒子向梧棲所長林照國表示，爸爸有輕微精神疾病，曾載他去就醫。

警方調查，當時陳員和年約30歲、身高150公分左右的林女相約在彰化市碰面，並於今天凌晨1時40分進入摩鐵，不料約半小時後，陳疑心臟病發，臉色慘白盜汗，口吐白沫，呈大字形躺在床尾，女子急忙打119求援，並全程陪同搭救護車到醫院，並未落跑神隱；彰基醫師指出，陳到院無呼吸心跳，無法判斷病況，警方將報請檢方相驗，進一步釐清死因。

(中時)