中和「手槍客」出沒 警：已掌握身分

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許男在巷弄內脫褲，並做出疑似打手槍行為被民眾拍下。（翻攝自我是中和人）

許男11日在中和區中山路二段巷內脫褲搓弄生殖器。（翻攝自臉書）

新北市中和區近來時常出現，一名年約30多歲的年輕男子，當街脫褲對著電線桿疑似做出「打手槍」行徑，不少網友拍照上傳呼籲民眾注意；中和警分局目前已掌握男子身分，由於沒有民眾報案指控，警方呼籲，民眾若發現異狀，應立即報警。

警方調查，該名男子姓徐、家住中和區與家人同住，領有身心障礙手冊，時常趁家人不注意之際，當街做出猥褻行徑。

警方前往徐家拜訪，徐男表示，僅是在路邊尿尿，並非要做出猥褻行為。警方已請家人多注意徐男行徑，並呼籲，民眾若發現相關情況，應立刻報警處理。

(中時)