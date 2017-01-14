陸學者：台獨是現實威脅 非危言聳聽

大陸多位重量級學者14日在北京一場兩岸關係研討會上指出，民進黨當局造成當前兩岸關係不利局面，是難辭其咎的，若繼續誤判形勢、一意孤行，必將加劇兩岸關係風險，認為蔡政府存在三個誤判，一是認為大陸不可能在兩岸關係上出重拳，二是認為中美關係生變，台灣的戰略籌碼地位加強，三是認為台灣民眾支持台獨，陸學者也警告，台獨是現實威脅，不是危言聳聽。

新華社報導，北京聯合大學台灣研究院與京台文化交流研究中心14日舉行「兩岸關係－－2016觀察·2017走向」學術研討會。海峽兩岸關係研究中心主任仇開明認為，兩岸關係在2016年發生重大變化，根本原因在於台灣新執政當局拒不承認九二共識歷史事實，不認同兩岸同屬一中，破壞了兩岸關係和平發展的政治基礎，造成兩岸聯繫溝通和協商機制中斷，兩岸關係和平發展成果受到影響，台灣民眾切身利益受到損害。

「民進黨當局上台後一意孤行，往2008年以前的對抗老路上走，阻礙兩岸關係和平發展的進程，造成當前兩岸關係的不利局面，是難辭其咎的。」他表示，面對新的複雜形勢，大陸方面堅定不移堅持對台大政方針，團結兩岸同胞繼續走和平發展道路。只要我們努力把握大勢，兩岸關係終將撥雲見日。我們要繼續堅持九二共識不動搖，揭露民進黨當局“假緩和、真對抗”的實質；繼續為所當為，推動兩岸關係中的正能量和積極因素繼續發展。

中國社科院台灣研究所副所長朱衛東認為，從發展態勢看，2017年兩岸關係不會平靜，各種挑戰與變數疊加共振，使對抗風險升高，形勢更趨複雜嚴峻。今年兩岸關係是緩和還是繼續冷對抗，抑或是對抗升級，關鍵看民進黨當局是與大陸相向而行，還是繼續「聯美日抗大陸」。

他指出，要防範、遏阻兩岸關係出現一些黑天鵝事件。不排除民進黨當局在無法擺脫執政危機時，為轉移矛盾、推卸責任，煽動台獨民粹，在美日反中勢力刺激、縱容下推動法理台獨，包括台獨與藏獨、港獨、疆獨等勢力勾連，以及在東海、南海問題上蓄意製造事端。要高度警惕民進黨當局可能的台獨冒險。台獨是現實威脅，這不是危言聳聽。

朱衛東表示，大陸方面要繼續保持戰略定力、戰略自信和戰略耐心，堅持既定原則，發出清晰信號，同時進行危機預防管控。

中國海洋大學海峽兩岸關係研究所所長郭震遠認為，台當局新領導人的台獨戰​​略可概括為「在聲稱不斷釋出善意的掩護下，大力推進台灣島內全面台獨化」，除了在一中原則和九二共識問題上採取迴避策略、玩弄文字遊戲，始終拒不承認，同時著力強化島內台獨社會基礎，厚植拒統、抗統能力，以待時機。這是兩岸關係面臨的嚴重風險，危害性不容忽視。

他同時指出，台當局新領導人存在三個嚴重誤判：一是認為大陸不可能在兩岸關係問題上出重拳，會對柔性台獨有所容忍；二是認為中美關係生變，台灣在美國遏制中國戰略中的籌碼地位加強，有利於台灣；三是認為島內民眾支持台獨。他認為，台當局新領導人的“台獨戰​​略”注定如李登輝、陳水扁一樣，必將完全破滅。

兩岸關係和平發展協同創新中心教授謝郁指出，民進黨當局若繼續推進錯誤的兩岸政策，我行我素地走向“台獨”，必將加劇兩岸關係風險。大陸方面將堅守「底線原則」，對於九二共識的底線、核心利益的底線，不會有半點妥協和讓步，同時將繼續保持戰略定力，增強引領兩岸關係的能力。

北京聯合大學台灣研究院院長李維一在總結時指出，2017年兩岸關係面臨複雜局面，對台獨風險要有充分的認識和高度的警惕。要堅定維護一個中國原則立場，保持戰略定力，牢牢掌握兩岸關係主導權，堅決遏止台獨，維護國家核心利益；同時，要進一步加強與台灣同胞的多種聯繫，著力構建兩岸命運共同體。

海協會副會長、全國台灣研究會副會長孫亞夫，​​全國台灣研究會副會長王在希，與相關專家學者共40餘人參加了研討會。

(旺報)