陳子威球季後褪戰袍 卸下球員身分

SBL璞園的陳子威今天透過球團發出新聞稿表示，這個球季結束後，將正式褪下戰袍、卸下球員身分。

超級籃球聯賽（SBL）本週在中原大學體育館進行，桃園璞園建築的陳子威選在今天透過球團發出新聞稿，表示將在球季結束後卸下球員身分。

陳子威表示，會選在今天宣布球季後退休的消息，是想在桃園中壢提前劃下一個休止符，因為中原大學體育館對他來說有特別的意義，中壢是他的籃球啟蒙地，自從平興國中彭鏡明教練帶他走上籃球這條路後，便展開他的球員生涯。

陳子威提到，高中他便離開這個啟蒙地四處奔波，從沒想過可以在家鄉打球，第14季SBL來到桃園中壢中原大學，讓他能在球員生涯結束前回到這裡與媒體朋友們、SBL相關工作人員以及球隊表達他的感謝，也能在這裡與他的家人朋友們一同與各位道別，他並不是不能繼續再打下去，而是他能夠在一個自己可以選擇的適當時機離開這個舞台，有機會在自己的家鄉跟大家宣佈這個消息，真的很幸運與感激。

陳子威說，籃球給了他很多，他從一個行為偏差的中學生到國立大學籃球校隊球員，到入選中華男籃代表隊，努力苦讀擁有碩士學位，到現在有一份不錯的工作、穩定的收入以及一個美滿的家庭，籃球對他的意義之重大，讓他自己都無法想像「沒有籃球的陳子威」會是什麼樣子。

陳子威也說，他會用感恩的心盡最大的努力回饋台灣籃球，第14季SBL雖然是陳子威球員生涯的最後一年，但他相信他的一生與一世都不會離開SBL、不會離開籃球，從中壢開始，也在中壢告訴大家這個決定。1060114

(中央社)