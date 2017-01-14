香港巴士翻車 已致1死20傷

香港九龍觀塘區油塘地區晚間發生公車翻車事故，警消已趕赴現場救援，目前已知事故造成1死20傷。

香港明報即時新聞報導，一輛巴士晚間近9時沿鯉魚門道往油塘方向行駛，駛至港鐵藍田站對開時，突然失控撞右邊護欄，然後向左翻側。

報導指出，消防車及救護車目前已趕到現場救援，事故至少造成20人受傷，並有多人被困，其中1人被救出時已經死亡。1060114

(中央社)