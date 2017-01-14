唐鳳：一個人要對話與否 個人理性選擇

政務委員唐鳳今天表示，一個人要對話與否，不是一個人的人格問題，而是個人的理性選擇。

政務委員唐鳳跟前政務委員蔡玉玲今天受到媒體邀請舉辦「唐鳳對談蔡玉玲，開放政府如何實現民意」論壇。

主持人舉核災區食品爭議為例，如果在重大爭議中，雙方已經拒絕對話，開始動員網路殭屍等要癱瘓對話平台的情況下，怎麼看這件事情？

蔡玉玲說，現在即使開公聽會，直播也免不了，因為沒有那個多人會參加實體的公聽會。台灣的民主也到了需要改版的時候，不同意見表述的平台已經是新科技要展現的平台。

她表示，新的科技已經是擋不住了，如果現在還用傳統的方式是說服不了人。

唐鳳表示，一個人要對話與否，不是人格的問題，而是個人的理性選擇。當給他的拘束力、正當性跟穩定性沒有辦法讓他在理性選擇上說服的話，他當然就是鬧場。

唐鳳也舉例318太陽花學運時，協助架設網路直播，當時很多人都想破壞這套系統，來破壞運動的正當性，但因為這套系統程序都是OPEN的，所以只要大部分願意讓這個運動繼續，它就會繼續，而不是讓人來把關。1060114

(中央社)