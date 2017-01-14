玖壹壹攻蛋揪胡睿兒 李玖哲嗨秀肌情

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嘻哈團體玖壹壹今晚首度在台北小巨蛋開唱，去年爆出呼麻事件的Under Lover成員胡睿兒登台合唱，歌手李玖哲與黃立成也來助陣，李玖哲唱到High，打赤膊大秀肌情。

玖壹壹由春風、洋蔥和健志組成，成軍7年，從網路發跡人氣爆紅。晚間首次在台北小巨蛋舉辦「玖壹壹9453巡迴演唱會」，吸引1萬人朝聖，坐水上摩托車從5層樓高空緩降開場，春風怕高改由「打鐵」MV女主角、充氣娃娃「阿嬌」代打。

特邀9組演唱會嘉賓謝和弦、陳零九、187INC、蔥爸、Under Lover、大根、TY、「麻吉大哥」黃立成、李玖哲，帶來不同演出。

Under Lover成員胡睿兒、楊琳登台與玖壹壹合唱「癡情的男子漢」，春風問「我們公司有請你們來嗎？」楊琳笑稱付錢買票來的，胡睿兒則說剛好路過小巨蛋，接著High唱「癡情玫瑰花」，唱完喊「謝謝大家」。

大根搞笑反串扮成「Lulu」黃路梓茵合唱「嘻哈庄腳情」；黃立成與玖壹壹唱合作新歌「黑暗的社會」，緊接與麻吉家族帶來演出，李玖哲穿黑色背心亮相，展現結實手臂，最後唱到High，黃立成、李玖哲等人都脫衣打赤膊。

健志感謝公司老闆阿弟，自嘲當年真的不知誰會想聽他們唱歌，又沒唱得特別好聽，只會做音樂，直到遇見阿弟，像收養流浪狗一樣，才有現在的玖壹壹。安可壓軸唱「打鐵」，High翻全場。1060114

(中央社)