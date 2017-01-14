川普就職最後倒數 募款破28億飆新高

再過一週，美國準總統川普的就職典禮即將登場。總統就職委員會（PIC）表示，募得創新高的逾9000萬美元（約台幣28億），3場官方就職舞會預計將有超過3萬人參加。

川普就職前的免費音樂會則邀來鄉村歌星托比凱斯（Toby Keith）、90年代搖滾樂團關門合唱團（3 Doors Down）等人演出。

美國「華盛頓郵報」（WP）報導，負責籌劃川普就職活動、44歲的阿姆斯壯（Sara Armstrong）也是今年共和黨大會的籌辦者，當時花了一年時間準備，但這次只有10週。她在川普當選2天後被雇用。

總統就職委員會已經克服最大障礙錢關，為3天慶祝活動募得足夠款項。阿姆斯壯說，已募到超過9000萬美元，「金額仍持續增加中」。

她說，川普積極參與規劃，「希望主軸放在『讓美國再次偉大』。我們希望讓這場活動有關美國，有關人民，很多人把焦點放在『我們有很多A咖嗎』？但那不是我們的目標，我們的目標是要呈現出美國人才的多樣性」。

免費音樂會將持續2小時，川普和副手彭斯（Mike Pence）都會雙雙登台，音樂會將以煙火畫下句點。

1月20日川普就職當天，川普一家人會先和美國現任總統歐巴馬喝咖啡，再前往國會宣誓就職。

阿姆斯壯說，縮減派對場次是川普的決定。她說：「你會看見我們的盛大活動較少，因為我們認為『少就是多』。我們希望確保這非關奢華的活動，而是有關人民。」

川普將出席約晚上8時開始的2場主要舞會，他會發表談話，也會和妻子梅蘭妮亞（Melania）跳第一支舞。（譯者：中央社蔡佳伶）1060114

(中央社)