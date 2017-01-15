哀傷聖誕節 田麗驚覺「沒害喜」差一步當媽

田麗曾與馬景濤、陳定中、李雨澤三段情轟轟烈烈。（圖／中時資料照片；取自田麗微博）

今年4月將滿50歲的女神田麗，日前傳出與大陸老公李雨澤第二段婚姻兩年破局，讓粉絲心疼不捨，而田麗當年認婚李雨澤，曾表示想為對方生孩子，甚至為此求助人工受孕門診，可見當媽心切，但其實他與第一任丈夫陳定中有過當爸媽的機會，卻不幸小產，無緣成為新手爸媽。

田麗與馬景濤郎才女貌。（圖／中時資料照片）

田麗當年和馬景濤交往得轟轟烈烈，她雖未生過子女，卻不乏演出當媽角色的機會，對此，田麗全感謝有照顧馬景濤與前妻所生女兒的經驗，直言：「感謝她讓我有當媽媽的經驗，所以我演媽媽才能演得這麼好」。然而2008年田麗上《今晚誰當家》，卻被羅霈穎當面吐槽：「怎會看上那種人？」還爆料馬景濤為追羅霈穎，「竟然可以在樓下按門鈴1天1夜，還猛打電話」。

而田麗2003年和宋楚瑜小舅子陳定中完婚，2005年田麗被爆料懷孕，但她總以老公長時間在國外、生理期來了撇孕事，一年後兩人爆婚變，友人爆料田麗確實在一年前有喜，是因懷孕未滿三個月無法公開，更透露田麗夫妻相當期待新生命，「她非常渴望生孩子」。

田麗被爆2005年聖誕節前、也就是她懷孕兩個月時，她驚覺自己沒有一般孕婦常有的害喜症狀，經醫師診斷後才發現寶寶已沒心跳，不幸小產，田麗也心痛自責沒保住小孩，2006年10月兩人鬧離婚，月底正式簽字，3年婚姻畫下句點，2009年陳定中再婚，田麗則大方獻祝福。

(專題報導)

田麗之後在媒體直擊下和陳定中簽字離婚。（圖／中時資料照片）