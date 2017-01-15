川普來了：渾身是戲但欠管理經驗 混亂恐將至
雖然紐約富豪川普(Donald Trump)即將就任美國總統，但其指派的人選欠缺管理龐大政府組織的行政能力，川普團隊內部也出現奇妙的三角勢力，因此不管黨派、許多在美國政府擔任過職位的人士都擔心，川普上任後會發生混亂。
根據美國記者、《洛杉磯時報》(Los Angeles Times)專欄作家Doyle McManus的專欄，紐約大學(New York University)的教授Paul C. Light說，川普是美國史上最慢開始掌握政府系統的總統，雖然他即將正式上任，但是他恐怕除了取消一堆前任美國總統歐巴馬(Barack Obama)的政策外，其他都還沒有準備好。
川普到目前為止指派的官員中，大多數雖有從商、競選和軍事經驗，但少有人管理過行政部門。McManus表示川普本身就是個企業家和表演者，但他不是個管理大型組織的料。川普習慣按照最近聽到的建議做決定，還喜歡在其團隊不知情的情況下，在推特上公布其政策。
他也對上下級關係毫無耐心，上個月和美國科技大老會面時他就說，沒有正式溝通程序，科技大老們可以打電話給他的團隊或直接連絡他本人，都沒有差別。但白宮中無時無刻都有許多事務不停地要求獲得關注或處理，通常是白宮幕僚長決定處理的優先順序，但川普的團隊結構卻將打破這個慣例。
因為雖然川普已指派共和黨主席萊恩斯·蒲博思(Reince Priebus)為幕僚長，但其團隊內部卻還有另外兩股主要領導勢力─首席戰略官史蒂芬·巴農(Stephen K. Bannon)和競選經理、兼溝通戰略官康威(Kellyanne Conway)。雖然在雷根總統時期也曾出現類似三角競爭的情況，但當時有確立誰是主要領導人。
而且班農和蒲博思兩人在想法上也有分歧，蒲博思和共和黨發言人保羅‧萊恩(Paul D. Ryan)關係密切，被視為代表該黨內部、正統的保守主義。而班農確曾宣稱過他想破壞該黨現有權力架構、並想迫使萊恩下台。
川普本身也沒有管理龐大政府體系的經驗，Light說川普的企業版圖，和美國聯邦政府的結構比起來比較平面和簡單，但聯邦政府的結構可說是最複雜、最立體的。再者，川普身邊並沒有人了解如何管理這樣結構。就算是有政治經驗的人，一開始當上總統免不了一陣手忙腳亂，柯林頓總統(Bill Clinton)儘管曾擔任過阿肯薩斯州州長，但他上任的第一年也經歷過一片混亂。
(中時電子報)
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